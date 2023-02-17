إصابات كورونا في كوريا تسجل أقل مستوياتها منذ 34 أسبوعا

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سجل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أقل مستوياته منذ 34 أسبوعا، أمس الخميس.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 10 آلاف و51 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 30 مليونا و479 ألفا و753 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة: تم تأكيد 26 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار ألف و385 إصابة مقارنة بالرقم المسجل ليوم الخميس من الأسبوع الماضي.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 3 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 183 شخصا.كما زاد عدد الوفيات بمقدار 20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 33 ألفا و929 حالة وفاة حتى الآن.