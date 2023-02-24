غياب كامل للتبادلات بين الكوريتين في عامي 2021 و2022

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قالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن توتر العلاقات بين الكوريتين وأزمة جائحة كورونا أدت إلى غياب التبادلات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية خلال العامين الماضيين.وأوضح تقرير صادر عن الوزارة اليوم الجمعة أنه لم يكن هناك أي تبادل للأفراد بين الكوريتين في عامي 2021 و2022، ولم يكن هناك أي زيارات لمسؤولين حكوميين من الجانبين على الإطلاق.وكان عام 2021 هو أول عام يشهد الغياب الكامل للتبادلات منذ عام 1989، عندما بدأت كوريا الجنوبية في تجميع البيانات ذات الصلة.ووصل عدد الزيارات بين الكوريتين إلى ما يقرب من 7500 شخص في عام 2018، عندما عُقدت القمة بين الكوريتين وكذلك القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ثم ارتفع إلى 9835 شخصا في عام 2019، قبل أن يتراجع إلى 613 شخصا فقط في عام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا.