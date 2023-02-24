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الدولية

الاتحاد الأوربي يدين الإطلاقات الصاروخية الكورية الشمالية

Write: 2023-02-24 11:28:15

الاتحاد الأوربي يدين الإطلاقات الصاروخية الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

أدان الاتحاد الأوربي بشدة عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، ووصفها بأنها تؤدي إلى تصعيد التوتر العسكري في المنطقة.
وأصدر منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوربي "جوزيب بوريل" بيانا بالنيابة عن الدول الأعضاء، أدان فيه بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات يوم السبت، وصاروخين قصيري المدى يوم الاثنين. وندد البيان بعمليات الإطلاق، ووصفها بأنها أعمال "خطيرة ومتهورة" تؤثر على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين.
وقال "بوريل" إن عزم بيونغ يانغ على تطوير القدرة على إيصال الأسلحة النووية إلى أي مكان حول العالم تشكل تهديدا لجميع دول العالم، داعيا إلى استجابة موحدة وصارمة من قبل المجتمع الدولي.
ودعا المسؤول إلى النزع الكامل والقابل للتحقق بلا رجعة للبرنامج النووي لكوريا الشمالية وأسلحة الدمار الشامل لديها وبرامج الصواريخ الباليستية.
كما أعرب الاتحاد الأوربي عن تضامنه الكامل مع كوريا الجنوبية واليابان، وتعهد بالتعاون مع الدول الحليفة لتعزيز الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق السلام والأمن من خلال نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

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