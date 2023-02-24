واشنطن قد تفرض حدا أقصى لإنتاج أشباه الموصلات الكورية في الصين

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة ستضع على الأرجح حدا أقصى لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة بواسطة الشركات الكورية الجنوبية العاملة في الصين.وأدلى "آلان إستيفز"، وكيل وزارة التجارة الأمريكية للصناعة والأمن، بهذه التصريحات في منتدى استضافته مؤسسة كوريا ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أمس الخميس.وجاءت هذه التصريحات ردا على سؤال عما سيحدث بعد انتهاء المهلة التي مدتها عام واحد والتي منحتها الولايات المتحدة لمصانع الشركات الكورية الجنوبية في الصين.وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الشركات الكورية الجنوبية التي تنتج أشباه الموصلات في الصين، موضحا أنه سيتم على الأرجح وضع حد أقصى للنمو في الصين، وسيُطلب من تلك الشركات التوقف عند العدد الحالي للطبقات في رقائقها التي يتم إنتاجها هناك.وقال "إستيفز" إن الولايات المتحدة تجري "حوارا عميقا" مع الشركات الكورية لتقليل الأضرار المحتملة.وقد مُنحت الشركات الكورية ترخيصا لمدة عام واحد لمواصلة إنتاج منتجاتها في الصين في 7 أكتوبر عام 2022، حيث تم إعفاؤها من قيود التصدير الأمريكية المفروضة على الرقائق المتقدمة والمعدات ذات الصلة المصنوعة في الصين.