كوريا الشمالية تقول إن استمرار الأعمال العدائية الأمريكية ضدها هو إعلان حرب

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حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من أن استمرار الأعمال العدائية والممارسات الاستفزازية ضدها، على الرغم من الاحتجاجات والتحذيرات المتكررة، سيعتبر بمثاية إعلان حرب.جاء هذا التحذير في بيان صادر عن "كوان جونغ كون" مدير مكتب شؤون الولايات المتحدة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، حيث قال "كوان" إن الطريقة الوحيدة للخروج من الحقلة المفرغة من التوتر العسكري المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها هي إنهاء تعهد الولايات المتحدة بنشر أصولها الاستراتيجية في كوريا الجنوبية ووقف التدريبات العسكرية المشتركة مع حلفائها.وهدد "كوان" بأن كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات مضادة قوية إذا وضع مجلس الأمن الدولي حقها للدفاع عن النفس على طاولة المناقشات مرة أخرى.