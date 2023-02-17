سيول وواشنطن تدرسان نشر حاملة طائرات أمريكية في كوريا في مارس

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من المرجح أن يتم نشر حاملة طائرات أمريكية تعمل بالوقود النووي في شبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ 5 أشهر.وقال مصدر حكومي في سيول اليوم الجمعة إن السلطات العسكرية الكورية والأمريكية تبحثان مسألة رسو حاملة طائرات أمريكية تعمل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في قاعدة بحرية في مدينة بوسان في أواخر شهر مارس القادم.وبذلك من المتوقع أن ترسو حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" في قاعدة بوسان البحرية يوم السادس والعشرين من شهر مارس القادم.وقد انضمت حاملة الطائرات "نيميتز" إلى الأسطول البحري الأمريكي السابع الذي يغطي منطقة المحيطين الهندي والهادئ في أواخر العام الماضي لتنفيذ مهام مع حاملة الطائرات "رونالد ريغان" في بحر الصين الجنوبي.وكانت حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" قد تم إرسالها إلى شبه الجزيرة الكورية في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي للمشاركة في التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة.وإذا تحققت زيارة حاملة الطائرات "نيميتز"، فمن المتوقع أن تشارك في التدريبات البحرية التي سيتم إجراؤها ضمن التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة "فريدوم شيلد" المقرر إجراؤها في منتصف مارس.