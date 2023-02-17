الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا.وطالبت الجمعة العامة للأمم المتحدة في قرار حظي بغالبية واسعة أمس الخميس بانسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على الغزو الروسي لأوكرانيا.وحصل القرار على تأييد 141 دولة من إجمالي 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، مقابل اعتراض 7 دول، منها روسيا وكوريا الشمالية وسوريا ونيكاراغوا وبيلاروسيا وإريتريا ومالي، وامتنعت 32 دولة عن التصويت، منها الصين والهند.وقد تم إدراج كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول الراعية للقرار المتعلق بالسلام والمبادئ في أوكرانيا، والذي قادته الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، وصوتت كوريا لصالح القرار في الجمعية العامة.ويعيد القرار التأكيد على الالتزام بوحدة أراضي أوكرانيا، ويطالب روسيا بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية.وفي كلمة ألقاها يوم الأربعاء الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير الكوري الجنوبي لدى المنظمة الدولية "هوانغ جون كوك" أن الغزو الروسي لأوكرانيا يعد تحديا خطيرا للمبدأ الدولي الداعي إلى حظر استخدام القوة.