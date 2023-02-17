كوريا وبولندا تتفقان على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة

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قررت كوريا الجنوبية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع بولندا، فيما كشفت بولندا عن خطة لاستيراد أسلحة كورية.وقالت وزارة الدفاع الكورية إن وزير الدفاع "لي جونغ سوب" التقى بنظيره البولندي "ماريوس بلاشتشاك" أمس الخميس في وارسو، حيث تبادل معه الآراء حول الأوضاع الأمنية في أوربا وشبه الجزيرة الكورية، وناقشا سبل تنمية التعاون الدفاعي المشترك، واتفقا على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة في كلا البلدين.وأوضح الوزير البولندي "بلاشتشاك" أن بلاده سوف تستمر في شراء أسلحة كورية، مؤكدا على ضرورة التعاون الدفاعي الاستراتيجي طويل الأمد بين الجانبين.وردا على ذلك، عرض الوزير الكوري "لي" اقتراحا بتنفيذ مشروعات للتعاون الدفاعي لتحقيق المصالح المشتركة، بما في ذلك تنمية التكنولوجيا الدفاعية في بولندا، وتصدير أسلحة كورية عن طريق بولندا.واتفق الوزيران أيضا على تشكيل لجنة استشارية للتعاون الدفاعي على مستوى وزير، ومشاركة كوريا في المعرض الدولي الصناعات الدفاعية الذي سيُقام في بولندا هذا العام.