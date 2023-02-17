الحكومة تقدم تقريرا للبرلمان للحصول على الموافقة على اعتقال لي جيه ميونغ

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قدمت الحكومة الكورية اليوم الجمعة تقريرا للبرلمان للحصول على الموافقة على اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".ومن المفترض أن يتم إجراء تصويت برلماني على طلب اعتقال "لي" في غضون 72 ساعة من تقديم التقرير بهذا الشأن، حيث من المتوقع إجراؤه يوم الاثنين القادم.وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة إصدار مذكرة احتجاز بحق "لي جيه ميونغ" يوم السادس عشر من فبراير، وأرسلت المحكمة في اليوم التالي طلبا بالموافقة على اعتقال "لي" إلى مكتب المدعي العام.وقدمت وزارة العدل التقرير إلى البرلمان بعد الحصول على موافقة من الرئيس "يون صوك يول".الجدير بالذكر أن نواب البرلمان الحاليين يتمتعون بامتياز عدم إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم دون موافقة من البرلمان في أثناء انعقاد الجلسات البرلمانية.