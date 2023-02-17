وزير المالية الكوري يناقش مع نظيرته الأمريكية قانون مكافحة التضخم

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التقى وزير المالية الكوري الجنوبي "تشو كيونغ هو" مع وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" حيث طلب من الإدارة الأمريكية إبداء الاهتمام والتعاون في معالجة مخاوف سيول المتعلقة بقانون تخفيض التضخم الأمريكي.وفقا لوزارة المالية الكورية أمس الأحد، التقى "تشو" مع "يلين" يوم السبت في مدينة "بنغالورو" الهندية على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين.يذكر أن قانون تخفيض التضخم الأمريكي يوفر ائتمانات ضريبية من الحكومة الأمريكية لمشتري السيارات الكهربائية المُجمَّعة في أمريكا الشمالية والمركبات الكهربائية المزودة ببطاريات مصنوعة من كمية معينة من المعادن المهمة المنتجة في المنطقة. ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة الشهر القادم عن توجيهات بشأن الإعفاءات الضريبية المؤهلة للمركبات الكهربائية.وقال "تشو" إنه يتوقع أن توفر التوجيهات الأمريكية الجديدة معلومات أكثر دقة بالنسبة للشركات الكورية، وطلب من "يلين" الاستمرار في الاهتمام بهذه المسألة. واتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق في هذا الشأن.