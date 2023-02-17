الحزب الحاكم يضغط على نواب الحزب المعارض لتمرير اقتراح اعتقال لي جيه ميونغ

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وجه حزب "قوة الشعب" الحاكم ضغوطاعلى نواب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لتمرير اقتراح باعتقال رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ".وقد تقدم الحزب الحاكم باقتراح يوم الجمعة يطلب موافقة البرلمان على اعتقال "لي"، وسوف يتم طرحه للتصويت في جلسة عامة اليوم الاثنين.ودعا المتحدث باسم حزب قوة الشعب "جانغ دونغ هيوك" أمس الأحد نواب الحزب الديمقراطي إلى تمرير الاقتراح، وطالبهم بعدم ارتكاب الخطأ الفادح المتمثل في تدمير حزبهم.وقال "جانغ" إنه يجب على نواب الحزب الديمقراطي أن يدركوا جيدا أن هناك عددا من الأسباب لاعتقال "لي" ويجب أن يوفروا له فرصة للتصرف بشرف.ومع ذلك، من المقرر أن يصوت حزب المعارضة ضد الاقتراح، حيث تعهد الأمين العام للحزب "تشو جونغ شيك" بأن يرفض الحزب الاقتراح ويعارض بشدة ما أسماه بـ"الملاحقة الوحشية التي تنفذها حكومة يون الديكتاتورية". كما انتقد الأمين العام للحزب المعارض بشدة وكلاء النيابة العامة لاستهدافهم رئيس الحزب الديمقراطي، وندد بتحقيقاتهم معه ووصف ذلك بأنه "جريمة خبيثة تهدف إلى عزل منافس سياسي".