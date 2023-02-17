لجنة الخدمات المالية تقول إن تجميد سعر الفائدة سيقلل معدلات القروض

Photo : YONHAP News

قال رئيس لجنة الخدمات المالية الكورية إن تحرك البنك المركزي الأخير لتجميد سعر الفائدة الرئيسي قد خلق مجالا للبنوك لتخفيض سعر الفائدة على قروضها.جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "كي بي إس" أمس الأحد مع "كيم جو هيون" الذي علق على قرار البنك المركزي الكوري يوم الخميس الماضي بتجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5%. وقال رئيس رئيس لجنة الخدمات المالية إن هذه الخطوة ستعمل على استقرار مؤشر تكلفة الأموال، وهو معدل إقراض معياري لقروض الرهن العقاري، مما يتيح المجال للبنوك لتجميد أو تخفيض معدلات قروضها.وفيما يتعلق بتجميد سعر الفائدة، قال "كيم" إنه لا بد أن البنك المركزي قد اتخذ ذلك القرار بعد دراسة مختلف العوامل وبشكل شامل، موضحا أن الأمر سوف يستغرق وقتا قبل أن نشهد تأثير تعديل سعر الفائدة الرئيسي.وتوقع كيم أن تكون المخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي قد أثرت على قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مشيرا إلى أن البنك المركزي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 1.7% إلى 1.6%.