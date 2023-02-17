4 % فقط من النساء الكوريات يعتبرن الزواج والولادة أمرا ضروريا

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أظهر استطلاع للرأي أن 4% فقط من النساء غير المتزوجات في كوريا الجنوبية في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من العمر يعتبرن الزواج والولادة أمرا ضروريا.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته الجمعية الكورية لدراسات الرعاية الاجتماعية مؤخرا على 281 شخصا غير متزوج تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و34 عاما، قالت 4% من النساء المشاركات في الاستطلاع إنهن يعتبرن الزواج والولادة أمرا ضروريا في حياتهن، فيما اعتبر 12.9% من الرجال غير المتزوجين بأن الزواج والولادة ضروريان للنساء.وأظهر الاستطلاع أن 53.2% من النساء يعتقدن أن الزواج والولادة أمر غير مهم في حياة النساء، بينما أجاب 25.8% من الذكور بأن الزواج والولادة أمر غير مهم في حياة النساء.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الذين يتمتعون بمستوى عال من جودة الحياة من حيث التعليم والوظيفة والحالة الصحية والسعادة، يعتبرون الزواج والولادة أمرين مهمين.وجاء إجراء هذا الاستطلاع في الوقت الذي تعاني فيه كوريا الجنوبية من تراجع مستمر في عدد المواليد، حيث بلغ عدد المواليد الجدد 249 ألف طفل في العام الماضي، بانخفض نسبته 4.4% مقارنة بالعام الأسبق.