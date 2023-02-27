متوسط الزيادة في ديون الأسر الكورية ينخفض لأول مرة منذ 19 عاما

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شهد متوسط الزيادة في ديون الأسر في كوريا انخفاضا لأول مرة منذ 19 عاما خلال العام الماضي، وسط ركود الاستثمارات العقارية وزيادة عدد الأسر.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين أن الائتمان الأسري المستحق بلغ واحد كوادريليون و867 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي تريليون و280 مليار دولار أمريكي، وذلك حتى نهاية العام الماضي، مسجلا قدرا ضئيلا من النمو بلغ 02% مقارنة مع ما كان عليه قبل عام.ونظرا لأن عدد الأسر بلغ 21 مليونا و580 ألفا، قُدِّر متوسط الديون على كل منها بحوالي 86 مليونا و520 ألف وون في أواخر العام الماضي، أي أقل بنسبة 17% من المتوسط في عام 2021، والذي تم تسجيله عند 87 مليونا و550 ألف وون.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها الرقم مقارنة بالعام الذي سبقه، منذ عام 2003، عندما تراجع بنسبة 0.56%. ويعزى هذا الانخفاض جزئيا إلى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة مع انخفاض إجمالي قروض الأسر بنسبة 0.46% مقارنة بعام 2021، إلى واحد كوادريليون و749 تريليون وون.من ناحية أخرى، قفز عدد الأسر في جميع أنحاء كوريا الجنوبية بنسبة 1.4%، بعدما كان 21 مليونا و280 ألف أسرة في عام 2021، مما ساهم في انخفاض متوسط الديون المستحقة على كل أسرة.