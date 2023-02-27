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الكوريتان

كوريا الشمالية تعقد اجتماعا للجنة المركزية للحزب الحاكم وسط الأزمة الغذائية

Write: 2023-02-27 10:58:13

كوريا الشمالية تعقد اجتماعا للجنة المركزية للحزب الحاكم وسط الأزمة الغذائية

Photo : YONHAP News

افتتحت كوريا الشمالية اجتماعا موسعا للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم لمناقشة القضايا الزراعية وسط تقارير حول تفاقم أزمة الغذاء في البلاد.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين إن الجلسة الموسعة للاجتماع العام السابع للجنة بدأت أمس الأحد. وأضاف التقرير أن الاجتماع يعقد برئاسة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ومن المقرر أن يناقش المشاركون المهام الحاسمة العالقة فيما يتعلق "بمبادئ الثورة الزراعية".
وأشار التقرير إلى أن الاجتماع يشمل أيضا مناقشات وقرارات بشأن "المهام العاجلة" الموصى بتنفيذها من أجل التنمية الاقتصادية الوطنية والإجراءات العملية لاستكمالها. وأوضح أن الجلسة العامة ستستمر في الانعقاد.
وعلى الرغم من أن الاجتماع المركزي للحزب قد ظل يركز على حل قضايا الغذاء والزراعة منذ أواخر عام 2021، إلا أنه لم يُلاحظ أي تحسن ولو طفيف، حيث ظهرت مزاعم بحدوث مجاعة مؤخرا.

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