واحد من بين كل 5 شباب كوريين لديه ديون تبلغ 3 أضعاف دخله السنوي

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كشف تقرير رسمي عن أن حوالي 20% من الشباب في كوريا الجنوبية مدينون بثلاثة أضعاف دخلهم السنوي على الأقل.ووفقا للتقرير الصادر اليوم الاثنين عن المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية، فإن متوسط ديون الأسر التي يعولها من تتراوح أعمارهم بين 19 و39 عاما قد بلغ 84 مليونا و550 ألف وون، أي ما يعادل حوالي 64 ألف دولار أمريكي، في عام 2021.وأضاف التقرير أنه في حين أن المتوسط قد زاد بمعدل هائل بلغ 250%، من حوالي 34 مليون وون في عام 2012، فإن النسبة المئوية لهذه الأسر التي أبلغت عن نسبة الدَين إلى الدخل بما يزيد عن 300% في عام 2021 قد بلغت 21.75%، بزيادة قدرها 260% مقارنة بعام 2012.وعند حساب نسبة خدمة الدين، فإن عدد الذين تتجاوز نسبة الدين إلى الأصول لديهم 300% ضمن تلك الفئة العمرية، قد ارتفع بشكل ملحوظ من 11.77% في 2012، إلى 16.72% في عام 2021.وأرجع التقرير ارتفاع الديون بين الشباب بشكل رئيسي إلى الزيادة الحادة في أسعار المساكن خلال تلك الفترة.