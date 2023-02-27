كوريا تسجل 4026 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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هبط عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أمس إلى مستوى أربعة آلاف، وسط استمرار التباطؤ في أحدث موجة من الإصابات.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن أربعة آلاف و26 إصابة طوال اليوم السابق، بما في ذلك 15 حالة لدى القادمين من الخارج، وهو ما رفع من عدد الحالات التراكمية في البلاد إلى حوالي 30 مليونا و502 ألف حالة.وانخفضت الحصيلة اليومية بحوالي خمسة آلاف عن الرقم المسجل ليوم السبت، البالغ تسعة آلاف و212، والذي تم الإعلان عنه أيضا اليوم الاثنين بموجب توجيه حكومي جديد. وانخفض الرقم المسجل للإصابات بالأمس بحوالي 300 مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي، وبحوالي 1100 مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين، كما يعتبر الأقل منذ 35 أسبوعا، أي منذ يوم 27 يونيو من العام الماضي.وبالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بمقدار خمسة عن يوم السبت إلى 163، ليظل عددهم في مستوى يقل عن 200 لليوم الثامن، بينما توفي تسعة أشخاص بسبب الإصابة بالفيروس، مما رفع العدد التراكمي للوفيات في كوريا إلى 33 ألفا و961، وبقاء معدل الوفيات الإجمالي عند 0.11%.