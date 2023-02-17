سيول تحذر من قدرة كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ عابرة للقارات بزاوية عادية

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حذر وزير التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية "كوان يونغ سيه" من قدرة كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بزاوية عادية.وأضاف الوزير "كوان" في مقابلة أجرتها معه قناة "سي بي إس" الكورية اليوم الاثنين أن كوريا الشمالية قد تهدد العالم من خلال إطلاق تلك الصواريخ، اعتمادا على التطورات التي ستحدث في العلاقات بينها وبين كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأشار الوزير الكوري الجنوبي إلى أنه إذا أطلقت بيونغ يانغ صواريخ باليستية عابرة للقارات بزاوية عادية باتجاه المحيط الهادئ مرورا بأجواء اليابان، فقد يتسبب ذلك في زيادة قلق الولايات المتحدة واليابان، وتصعيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.وفيما يخص التجربة النووية السابعة، قال الوزير "كوان" إن هناك احتمالا بقيام كوريا الشمالية بإجراء تلك التجربة في غضون هذا العام، مؤكدا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.وأشار إلى أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هوا صونغ 15" بدلا من "هوا صونغ 17" يهدف إلى تعزيز الترابط الداخلي، وإحداث تغييرات في سياسات كوريا الجنوبية تجاه كوريا الشمالية من خلال تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وفيما يتعلق بظهور "كيم جو إيه" ابنة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في المناسبات الرسمية، قال الوزير "كوان" إنه مازال الوقت مبكرا بعض الشيء للنظر إليها على أنها خليفة لـ"كيم"، لكنه أضاف أن هناك احتمالا بشأن اختيار "كيم جو إيه" كخليفة له، إذا لم يكن لدى "كيم جونغ أون" ابن أكبر من "كيم جو إيه".