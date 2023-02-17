زيلينسكي يعتبر دعم كوريا العسكري لأوكرانيا أمرا إيجابيا

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قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن الدعم العسكري الكوري سيكون أمرا إيجابيا لبلاده في الحرب ضد روسيا.وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرين فورم" إن "زيلنسكي" أدلى بهذا التصريح في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي بمناسبة مرور عام واحد على اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبخصوص طلب الأمين العام لمنظمة حلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" من الحكومة الكورية تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.وأضاف "زيلنسكي" أن حكومة أوكرانيا تتخذ إجراءات لتوجيه دعوة لقيادة كوريا الجنوبية من أجل زيارة أوكرانيا، كما تستعد حاليا أيضا لزيارة رئيس الوزراء الأوكراني لكوريا الجنوبية.وقال إن التفاصيل تجري مناقشتها مع دول أخرى بشأن كوريا الجنوبية، معربا عن أمل الحكومة الأوكرانية أن تجد كوريا فرصة لمساعدة أوكرانيا.وكان الأمين العام لمنظمة حلف الناتو "ستولتنبرغ" قد دعا الحكومة الكورية إلى تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال زيارته الأخيرة إلى سيول، لكن الحكومة الكورية مازالت تتمسك بموقفها الداعي إلى تقديم مساعدات إنسانية واقتصادية فقط لأوكرانيا، وعدم تزويدها بأسلحة.وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الكورية يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الكورية ستقدم مساعدات إضافية تبلغ قيمتها 130 مليون دولار لأوكرانيا بمناسبة مرور عام واحد على اندلاع الحرب هناك.