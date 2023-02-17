لجنة حقوق الإنسان الوطنية تدعو الحكومة للالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

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دعت لجنةُ حقوق الإنسان الوطنية في كوريا الجنوبية الحكومةَ إلى الالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وكان مجلس حقوق الإنسان قد وجه توصيات لكوريا الجنوبية حول سن قانون شامل خاص بمنع التمييز، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتعزيز إمكانية الوصول إلى وسائل المواصلات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.كما تضمنت التوصيات تحسين نظام فحص اللاجئين في كوريا الجنوبية.ودعت لجنة حقوق الإنسان الوطنية الكورية في بيان صادر عن رئيس اللجنة "سونغ دو هوان" اليوم الاثنين، الحكومة إلى قبول توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، احتراما لعزم المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان، ومن خلال الاستماع إلى آراء لجنة حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات المدنية.الجدير بالذكر أن توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيا، لكن الالتزام بها يكون معيارا دوليا لتقييم وضع حقوق الإنسان في دولة ما.ويتوجب على الحكومة الكورية إخطار الأمم المتحدة قبل افتتاح الدورة الثالثة والخمسين لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو القادم حول ما إذا كانت ستقبل بتوصيات المجلس.