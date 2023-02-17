زيادة عدد السياح الأجانب في كوريا بخمسة أضعاف ما كان عليه قبل عام

Photo : YONHAP News

شهد عدد السياح الأجانب في كوريا الجنوبية خلال شهر يناير الماضي زيادة بلغت حوالي خمسة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية السياحة الكورية اليوم الاثنين، بلغ عدد السياح الأجانب الذي زاروا كوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي 434 ألفا و429 شخصا، بزيادة نسبتها 430.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وحسب الدول، بلغ عدد السياح القادمين من اليابان 66 ألفا و900 شخص، وتلاهم السياح من تايوان بـ49 ألفا و477 شخصا، ومن هونغ كونغ بـ26 ألفا و777 شخصا، ومن تايلاند بـ25 ألفا و823 شخصا.وكان عدد السياح الوافدين من هونغ كونغ 76 شخصا فقط في شهر يناير من العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في هذه الزيادة الكبيرة في عدد السياح من هونغ كونغ وتايوان إلى زيادة الطلب هناك على السفر للخارج، بسبب إجازة رأس السنة القمرية الجديدة، والإجازات المدرسية.وأشار التقرير إلى أن عدد السياح الصينيين لكوريا بلغ 24 ألفا و946 شخصا في يناير الماضي، بزيادة نسبتها 162.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم قيود الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة الكورية على القادمين من الصين.أما عدد الكوريين الذين سافروا لأغراض سياحية فبلغ مليونا 782 ألفا و313 شخصا في يناير، بزيادة نسبتها 1108.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتوقع البنك المركزي الكوري أن يصل عدد السياح القادمين من الصين إلى مليوني شخص هذا العام، بعد أن كان قد انخفض إلى مستوى 200 ألف شخص في العام الماضي. وقال إن زيادة مليون سائح صيني تسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي الكوري بنسبة 0.08%.