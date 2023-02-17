انطلاق التشغيل التجاري لثالث وحدات محطة براكة النووية في الإمارات

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بدأت عمليات التشغيل التجاري للوحدة الثالثة من وحدات محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بنتها كوريا الجنوبية.وقالت شركة كوريا للكهرباء "كيبكو" أمس الأحد إن الوحدة الثالثة في محطة الطاقة النووية في براكة بالإمارات العربية المتحدة قد بدأت بنجاح عمليات التشغيل التجاري يوم الجمعة الماضي.وكانت شركة كوريا للكهرباء قد حصلت في عام 2009 على صفقة من الإمارات لبناء محطة الطاقة النووية في براكة، وبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولي من المحطة في شهر أبريل من عام 2021، والوحدة الثانية في شهر مارس من العام الماضي.وأوضحت كيبكو أنه بدخول الوحدة الثالثة عمليات التشغيل التجاري في غضون 11 شهرا من بدء عمليات بنائها، تكون جميع الوحدات الثلاث قد بدأت التشغيل التجاري خلال فترات تقل عن عام.وقبل بدء عمليات التشغيل التجاري للوحدة الثالثة في محطة براكة، أجريت عملية تشغيل لمفاعل المحطة بعد نجاح فرق التشغيل في تحميل حزم الوقود النووي وإتمام العملية بأسرع من المحطة الثانية بأكثر من 4 أشهر، وأسرع من المحطة الأولى بأكثر من 5 أشهر.ومن المتوقع أن تسهم وحدات محطة براكة للطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات، وتعزيز الابتكار لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني حتى عام 2050.