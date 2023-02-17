مستوى سعادة الكوريين يبلغ 6.11 من 10 نقاط

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طبقا لتقرير صادر عن شركة غالوب العالمية لاستطلاعات الرأي، بلغ مستوى سعادة الكوريين 6.11 نقطة من أصل 10 نقاط، محتلة بذلك المرتبة الثانية والثلاثين من بين 38 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.واحتلت فنلندا المرتبة الأولى بـ7.79 نقطة، وتلتها كل من الدانمارك وإسرائيل وآيسلندا والسويد.وأشار التقرير إلى أن مستوى سعادة الكوريين قد بلغ 6.12 نقطة في عام 2010، و6.95 نقطة في عام 2011، ثم انخفض إلى مستوى أواخر 5 نقاط ليحافظ على ذلك المستوى حتى عام 2020، وارتفع مرة أخرى في عام 2021.كما أشار التقرير إلى أن نسبة الكوريين الذين ليس لديهم أصدقاء أو أقارب يمكن الحصول على الدعم منهم عند تعرضهم لأوضاع صعبة، قد بلغت 18.9%، لتحتل كوريا بذلك المرتبة الرابعة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يدل على أن مستوى العزلة الاجتماعية في كوريا الجنوبية مرتفع.ومن بين الدول التي سجلت مستوى منخفضا من حيث العزلة الاجتماعية: آيسلندا وفنلندا وسلوفينيا ولاتفيا.ووفقا لتقرير آخر صادر عن شركة مسح القيم العالمية، سجلت كوريا الجنوبية مستوى أقل بكثير من رأس المال الاجتماعي مقارنة بالدول الأخرى.وحول سؤال عما إذا كانوا يثقون بالناس الآخرين، قال 32.9% فقط من الكوريين المشاركين في المسح إنهم يثقون بهم، فيما بلغت النسبة 56.6% في نيوزلندا، و55.4% في هولندا، و48.5% في أستراليا، و46.7% في كندا.كما أشار التقرير إلى أن ثقة الكوريين في الحكومة ووسائل الإعلام والبرلمان قد شهدت مستوى متدنيا للغاية.