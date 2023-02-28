اختيار الألماني يورغن كلينسمان مدربا جديدا لمنتخب كوريا لكرة القدم

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تم تعيين "يورغن كلينسمان" مدرب كرة القدم الألماني المحترف واللاعب السابق، مدربا جديدا لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للرجال.وأعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم عن هذا القرار أمس الاثنين، موضحا أن المدرب الجديد سيقود الفريق لمدة ثلاثة أعوام وخمسة أشهر تقريبا بدءا من مارس وحتى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.ولم يتم الكشف عن الشروط المالية لهذه الصفقة. وسوف يخوض كلينسمان أول تدريب له مع منتخب كوريا الجنوبية يوم 24 مارس في مباراة ودية ضد كولومبيا ستقام في مدينة "أول سان" الكورية.ويذكر أن كلينسمان قد لعب لعدة أندية بارزة في أوربا، بينما تشمل إنجازاته كمدرب قيادة المنتخب الألماني إلى المركز الثالث في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2006.