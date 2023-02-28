الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الرياضة

اختيار الألماني يورغن كلينسمان مدربا جديدا لمنتخب كوريا لكرة القدم

Write: 2023-02-28 10:31:21

اختيار الألماني يورغن كلينسمان مدربا جديدا لمنتخب كوريا لكرة القدم

Photo : YONHAP News


تم تعيين "يورغن كلينسمان" مدرب كرة القدم الألماني المحترف واللاعب السابق، مدربا جديدا لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للرجال.
وأعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم عن هذا القرار أمس الاثنين، موضحا أن المدرب الجديد سيقود الفريق لمدة ثلاثة أعوام وخمسة أشهر تقريبا بدءا من مارس وحتى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.
ولم يتم الكشف عن الشروط المالية لهذه الصفقة. وسوف يخوض كلينسمان أول تدريب له مع منتخب كوريا الجنوبية يوم 24 مارس في مباراة ودية ضد كولومبيا ستقام في مدينة "أول سان" الكورية.
ويذكر أن كلينسمان قد لعب لعدة أندية بارزة في أوربا، بينما تشمل إنجازاته كمدرب قيادة المنتخب الألماني إلى المركز الثالث في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2006.







قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;