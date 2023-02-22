الحزب الحاكم ينتقد الحزب المعارض بشأن نتائج التصويت على اعتقال لي جيه ميونغ

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قال حزب "قوة الشعب" الحاكم إن اليوم الذي صوت فيه البرلمان برفض اقتراح اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" سيُسجل في التاريخ باعتباره "وصمة عار" على البرلمان الكوري.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم حزب قوة الشعب الحاكم "بارك جونغ ها"، في أعقاب الإعلان عن نتائج تصويت البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة ضد اقتراح اعتقال "لي"، في جلسة عامة أمس، برفض 139 صوتا وتأييد 138صوتا.ويحتل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 169 مقعدا من بين 299 مقعدا برلمانيا.وقالت المتحدثة إن الحزب الديمقراطي ينكر سيادة القانون وأساس الديمقراطية مستخدما هيمنته في البرلمان.وأضافت بارك أن معظم الناس كانوا يأملون في موافقة البرلمان على اقتراح اعتقال "لي"، لكن الحزب الديمقراطي تجاهل مشاعر الناس، وانتقدت الحزب قائلة إنه قام بتدمير حكم القانون والعدالة.كما أشارت المتحدثة إلى أن طلب اعتقال "لي" كان معقولا للغاية وأن النظام القضائي الكوري الذي ينطبق على الجميع بشكل متساوٍ يجب أن ينطبق على الموجودين في السلطة أيضا.وأعربت بارك عن أملها في أن يفكر الحزب الديمقراطي ورئيسه في المعنى وراء رفض الاقتراح بفارق صوت واحد فقط.