زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تغيير جذري في الإنتاج الزراعي

Photo : YONHAP News

دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى إجراء "تغيير جذري" في الإنتاج الزراعي في بلاده في غضون سنوات قليلة.وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء، وجه زعيم كيم هذه الدعوة أمس الاثنين خلال اجتماع كامل للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم. وقال كيم إن الهدف الرئيسي للاجتماع هو إيجاد طرق لتحقيق هدف إنتاج الحبوب لهذا العام بنجاح وإحداث تغيير جذري في الإنتاج الزراعي في غضون بضع سنوات من أجل تمهيد الطريق لتنمية مستقرة ومستدامة في الزراعة.ولم يذكر التقرير تفاصيل الإجراءات المحددة لإحداث مثل هذا التغيير في الإنتاج الزراعي، لكنه أشار إلى أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا سبل تحديد الانضباط للخطة الاقتصادية الوطنية وتحسين المشروعات المالية الحكومية.