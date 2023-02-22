نقابات عمال البناء تنظم مسيرة ضخمة في وسط سيول

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من المقرر أن تنظم نقابات عمال البناء التابعة لإحدى المنظمات العمالية الكبرى الرئيسية في كوريا الجنوبية، احتجاجا هائلا على حملة الحكومة الأخيرة على تلك النقابات، في وسط سيول اليوم الثلاثاء.وأعلنت شرطة العاصمة سيول أمس أنها تتوقع أن ينظم حوالي 40 ألف عضو من نقابات عمال البناء التابعة للاتحاد الكوري لنقابات العمال، مسيرة بعد الظهر حول مقر الشرطة ومحطة "كيونغ بوك كونغ" في وسط مدينة سيول.وسوف تتوجه المسيرة باتجاه محطة "سام غاك جي" بالقرب من المكتب الرئاسي، بينما ستقوم الشرطة بحشد أكثر من 100 وحدة لتقليل الإزعاج الناجم عن الازدحام المروري المتوقع بسبب تلك الاحتجاجات.وتخطط الشرطة أيضا للتأكد من أنه سيمكن للحافلات العامة استخدام أحد الممرات في شارع "سيجونغ ديه رو"، مع التعامل بشكل صارم مع أي محاولات غير قانونية تستهدف عرقلة سير الحافلات.