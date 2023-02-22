كوريا تسعى للترويج لمنتجاتها الدفاعية في الشرق الأوسط

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شاركت كوريا الجنوبية في معرض الدفاع الدولي لعام 2023 الذي أقيم في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 24 من فبراير الجاري، كما شاركت في المعرض الذي يقام مرة كل عامين، 65 دولة، بزيادة 9 دول مقارنك الدورة السابقة.وبلغ عدد الشركات الكورية المشاركة في معرض هذا العام 29 شركة، بينما بلغ إجمالي عدد الشركات المشاركة حوالي ألف و300 شركة.وقد زار الرئيس الإماراتي جناح كوريا في المعرض حيث أبدى اهتماما كبيرا بالصواريخ الكورية متوسطة المدى أرض جو وغيرها من المعروضات.وقال "او صونغ تشول" رئيس شركة "هان هوا سيستم" الكورية إن الرئيس الإماراتي سأله عن مدى تلك الصواريخ وإمكانياتها.كما صرح المتحدث باسم اللجنة التنظيمية للمعرض "عبد الناصر الحميدي" بأن الإمارات تأمل في أن تثمر علاقات المشاركة الاستراتيجية مع كوريا، وقال إن بلاده تعلمت من كوريا خاصة في مجال الدفاع.وقالت بعض التقارير إن الطائرات الكورية المتقدمة بدون طيار قد جذبت انتباها أكبر من اي وقت مضى في معرض هذا العام بالتوازي مع زيادة كفاءة هجمات طائرات الدرون في الحرب الروسية على أوكرانيا.