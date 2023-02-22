الحكومة توافق على مسودة تعديل قانون النظام الحكومي

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وافقت حكومة كوريا الجنوبية على مسودة لتعديل قانون النظام الحكومي، تتضمن الارتقاء بهيئة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين إلى مستوى وزارة، وإنشاء هيئة لشؤون الكوريين المقيمين في الخارج.جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة الكورية اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث وافقت على مسودة القانون التي كان البرلمان قد صدق عليها أمس.وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الفضل في الحرية والازدهار اللذين تتمتع بهما كوريا حاليا يرجع إلى تضحيات وتفاني الكثير من المواطنين، ولذلك فإنه يتوجب نشر وتوريث ثقافة يشعر من خلالها الرجال الجديرون بالتقدير وعائلاتهم بالفخر والاحترام.وأضاف أن الكوريين المقيمين في الخارج ظلوا يمدوا وطنهم بالدعم والمساعدة والعون كلما واجهت صعوبات، مؤكدا على أهمية دورهم في تقدم كوريا كدولة رئيسية من خلال التضامن مع المجتمع الدولي.ونظرا لأن مسودات تعديل النظام الحكومي تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 3 أشهر من الإعلان عنها، فمن المتوقع أن تنطلق أعمال وزارة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين وهيئة الكوريين المقيمين في الخارج، خلال شهر يونيو القادم.