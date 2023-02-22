أوكرانيا تطلب من كوريا إمدادها بأسلحة

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أعرب السفير الأوكراني لدى سيول "دميترو فونومارينكو" عن أمله في أن تجد الحكومة الكورية الجنوبية حلا لمسألة إمداد بلاده بأسلحة.جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الأوكراني أمس الاثنين أمام منتدى خاص أقيم بمناسبة مرور عام على بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ونظمه المعهد الكوري للدفاع.وقال السفير الأوكراني إن بلاده سوف تكون ممتنة للغاية، إذا أتيحت له الفرصة للتشاور بشكل مباشر بشأن هذه القضية مع وزارة الدفاع وإدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا.وأشار أيضا إلى أنه إذا كان لدى بلاده قدرات حربية مماثلة لروسيا من حيث الأسلحة التقليدية، فسوف تنتهي الحرب في وقت أسرع بانتصار أوكرانيا، مشددا على حاجة أوكرانيا للدعم المستمر وفي الوقت المناسب، بما في ذلك المركبات المدرعة الثقيلة والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي والذخائر والمعدات المتوافقة مع معايير حلف الناتو، من أجل مواصلة عمليات الهجوم المضاد.كما أوضح أن قوات بلاده استعادت نصف آراضيها التي كانت قد احتلتها روسيا، مؤكدا على أن هذه العملية سوف تستمر حتى تتم استعادة جميع الأراضي الأوكرانية حتى حدودها المعترف بها دوليا.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكورية قدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي، كما أعلنت عن نيتها تقديم 130 مليون دولار إضافية إليها خلال هذا العام أيضا.