الصين تحتج على تصريحات كورية بشأن تايوان

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أعربت وزارة الخارجية الصينية عن احتجاجها على التصريحات التي كان قد أدلى بها وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" حول ضرورة الحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية في حالات الطوارئ في مضيق تايوان.وقالت وزارة الخاجية الصينية إنها لن تتسامح مع "التدخلات الكلامية" فيما يتعلق بالشؤون الداخلية للصين.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نيغ" أمس، ردا على سؤال حول موقف بكين من تصريحات الوزير الكوري بشأن قضية تايوان، حيث شدد المتحدث الصيني على أن بلاده لن تتسامح مع التدخل الكلامي من قبل الآخرين في هذه القضية باعتبارها شأنا داخليا صينيا.وأضاف أنه إذا أرادت كوريا الجنوبية الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، فإنه يتوجب عليها احترام سيادة الصين ووحدة أراضيها، والالتزام بمبدأ الصين الواحدة إلى جانب التعامل بحذر مع قضية تايوان.يذكر أن الوزير الكوري كان قد صرح في مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية مؤخرا بأن كوريا تعترض على تغيير الوضع الحالي لتايوان من طرف واحد باستخدام السلاح، موضحا أنه إذا حدث أمر ما في مضيق تايوان، فإنه يتوجب على سيول الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية لأن ذلك سيؤثر تأثيرا مباشرا على كوريا الجنوبية.