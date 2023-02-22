كوريا تحتفل بذكرى حركة الأول من مارس للاستقلال

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من المقرر أن تقام مراسم خاصة بمناسبة ذكرى حركة الأول من مارس للاستقلال عن الحكم الاستعمار الياباني في الساحة الواقعة أمام النصب التذكاري لإعلان الاستقلال الكوري، في حديقة "صو ديه مون" في سيول بعد ظهر الغد الأربعاء.وخلال المراسم التي ستنظمها الجمعية الكورية للتحرير، سيشارك حوالي 250 شخصا بمن فيهم رئيس هيئة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين "بارك مين شيك"، والقائم بأعمال رئيس الجمعية "تشيه كوانغ هيو"، وأسر المناضلين الوطنيين، ومواطنون عاديون.وبهذه المناسبة قالت هيئة شؤون قدامى المحاربين إن حركة الأول من مارس، سام إيل، كانت محركا لحصول كوريا على تاريخ مشرق يتمثل في استقلالها.وأكدت على أنها ستبذل أقصى الجهود لرد الجميل للذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال كوريا، وإحياء ذكراهم وتضحياتهم النبيلة دائما.