مفاوضات كورية أمريكية حول تصدير ذخائر

Photo : YONHAP News

أكدت الحكومة الكورية صحة التقارير التي تحدثت عن إجراء مفاوضات بين إحدى الشركات الكورية للصناعات الدفاعية مع وزارة الدفاع الأمريكية حول تصدير الذخائر، في ظل المساعي الأمريكية لاستيراد الذخائر من كوريا الجنوبية من أجل دعم أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع في سيول "جون ها كيو" اليوم بأن الحكومة على علم بالمفاوضات بين إحدى الشركات الكورية ووزارة الدفاع الأمريكية.جاء ذلك ردا على سؤال عن موقف وزارة الدفاع الكورية من مطالب السفير الأوكراني لدى كوريا أمس بأن يتم عقد مشاورات مع وزارة الدفاع وإدارة برنامج اقتناء الدفاع الكوريتين، حول تصدير أسلحة كورية لبلاده.وأكد المتحدث على أن موقف الحكومة الكورية بعدم توريد أسلحة إلى أوكرانيا لم يتغير حتى الآن.وكانت بعض التقارير قد قالت إن فريقا تفاوضيا من وزارة الدفاع الأمريكية يزور كوريا حاليا لإجراء مفاوضات مع إحدى شركات الدفاع الكورية التي تنتج قذائف المدفعية.وكانت الولايات المتحدة قد قامت بتأمين المخزون لديها من الذخائر عن طريق استيرادها من كوريا الجنوبية، عندما انخفضت ​​بسبب الدعم الذي قدمته واشنطن لأوكرانيا.