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السياسية

تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الخاصة الكورية والأمريكية

Write: 2023-03-01 11:23:32Update: 2023-03-01 12:40:32

تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الخاصة الكورية والأمريكية

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية بأن القوات الخاصة الكورية والأمريكية بدأت اليوم الأربعاء في إجراء التدريبات المشتركة "تيك نايف" اليوم الأربعاء وسوف تستمر حتى أوائل شهر أبريل.
وسوف تتركز هذه التدريبات المشتركة على نقل القوات الخاصة جويا إلى داخل كوريا الشمالية في حالات الطوارئ.
وتتضمن التدريبات أيضا الدعم الجوي القريب، ومراقبة الحركات الجوية، والاستجابة للأزمات الإنسانية، وإنقاذ الرهائن.
وتشارك في التدريبات الطائرة الحربية  الأمريكية الخاصة من طراز "إيه إس 130 جيه" التي تُستخدم في تقديم الدعم الناري من الجو للقوات الخاصة العاملة على الأرض.
الجدير بالذكر أن القوات الخاصة الكورية والأمريكية تجري تدريبات "تيك نايف" المشتركة بشكل منتظم منذ تسعينيات القرن الماضي.
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