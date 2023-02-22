كوريا تسجل عجزا تجاريا طوال فترة عام

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استمر العجز في الميزان التجاري الكوري لمدة عام، نتيجة لتسجيل الصادرات الكورية نموا سلبيا للشهر الخامس على التوالي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء، بلغ حجم الصادرات في شهر فبراير الماضي 50.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما زاد حجم الواردات بنسبة 3.6%، ليصل إلى 55.4 مليار دولار.وبهذا تكون كوريا الجنوبية قد شهدت عجزا تجاريا تبلغ قيمته 5.3 مليار دولار في فبراير، ولتسجل بذلك عجزا لـ12 شهرا متتالية منذ شهر مارس من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها كوريا عجزا تجاريا لفترة تزيد عن عام، منذ حوالي 25 عاما.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية سجل انخفاضا للشهر الخامس على التوالي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، بسبب انخفاض صادرات أشباه الموصلات الناجم عن الركود الاقتصادي العالمي.وشهد حجم صادرات أشباه الموصلات في فبراير الماضي انخفاضا بنسبة 42.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر السابع على التوالي.وانخفضت الصادرات الكورية إلى الصين للشهر التاسع على التوالي، بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 24.2% في فبراير.