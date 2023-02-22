كوريا تلغي إلزامية إجراء اختبار بي سي آر للقادمين من الصين بدءا من اليوم

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ألغت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء إلزامية إجراء اختبار "بي سي آر" لفيروس كورونا للقادمين من الصين بعد دخولهم كوريا.وقالت الهيئة الكورية لإدارة الكوارث والسلامة إنها قامت بتخفيف إجراءات الحجر الصحي عن القادمين من الصين، بما في ذلك إلغاء إلزامية خضوعهم لاختبار "بي سي آر" بعد دخولهم كوريا، وذلك بسبب انخفاض معدل العدوى بفيروس كورونا بين القادمين من الصين في الآونة الأخيرة.وكانت الحكومة الكورية قد فرضت إلزامية إجراء اختبار "بي سي آر" على القادمين من الصين يوم الثاني من شهر يناير الماضي، تماشيا مع الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة في الصين.وأضافت الهيئة أن الحكومة الكورية ستمدد شرط إجراء اختبار "بي سي آر" قبل الدخول على القادمين من الصين حتى يوم العاشر من مارس الجاري، جنبا إلى جنب مع شرط ملء نظام إدخال معلومات الحجر الصحي.