انعقاد أول اجتماع لحوار الأمن الاقتصادي بين كوريا وأمريكا واليابان

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أول من أمس الاثنين أول اجتماع لحوار الأمن الاقتصادي، في مدينة هونولولو الأمريكية.وجاء عقد هذا الاجتماع بناء على الاتفاق على إنشاء حوار الأمن الاقتصادي الذي تم التوصل إليه في القمة الكورية الأمريكية اليابانية التي عقدت في بنوم بن عاصمة كمبوديا في العام الماضي.وقال المكتب الرئاسي الكوري أمس الثلاثاء إن المشاركين في الاجتماع بحثوا القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة في مجال الأمن الاقتصادي، وسبل تنمية التعاون المشترك بهذا الشأن بين الدول الثلاث.ومن بين القضايا التي تم بحثها في الاجتماع: التعاون التكنولوجي في مجالات التكنولوجيا الحيوية والفضاء، وسبل الاستقرار في سلاسل توريد أشباه الموصلات، والبطاريات الثانوية والمعادن الأساسية، وحماية التكنولوجيا، ونقل المعلومات وحمايتها.