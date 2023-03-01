الرئيس يون يتعهد بتنمية قطاع الصحة الحيوية ضمن الصناعات الرئيسية

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تعهد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بتقديم دعم حكومي لتطوير صناعة الصحة الحيوية لتصبح قطاعا صناعيا استراتيجيا رئيسيا.وخلال اجتماع عقده الرئيس أمس الثلاثاء لمناقشة سبل خلق أسواق جديدة لهذا القطاع، استعرض يون إمكانات النمو الهائلة لهذه الصناعة، مشيرا إلى أن السوق العالمية الحالية تقدر بحوالي 2600 تريليون وون.وتعهد الرئيس بتقديم دعم حكومي شامل، وقال إن هناك حاجة إلى ضخ استثمارات تتركز على تحويل الخدمات الطبية والصحية والرعاية لتصبح قائمة على أساس رقمي، بحيث يمكن للشركات الكورية أن تكون أول من يكتسب موطئ قدم في هذا المجال في السوق العالمية.كما تعهد الرئيس بتحسين اللوائح المتعلقة بالبيانات حتى يمكن استخدام البيانات بشكل أفضل في جعل صناعة الصحة الحيوية أكثر تنافسية. وتعهد الرئيس بالضغط من أجل إنشاء "مجموعة بوسطن" في كوريا، بحيث يمكن لشركات المشروعات المختلفة ورجال الأعمال الشباب تحقيق نجاحات في هذا القطاع ولعب دور قيادي.وقال يون إن تكنولوجيا الصحة الحيوية هي محرك نمو جديد للاقتصاد الكوري، كما أنها تعزز بشكل كبير من الصحة العامة ونوعية الحياة.