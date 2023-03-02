طوكيو تمتنع عن التعليق على خطة سيول لتعويض ضحايا العمل القسري

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امتنعت الحكومة اليابانية عن التعليق على دعوة كوريا الجنوبية إلى مشاركة الشركات اليابانية في خطة تعويض ضحايا العمل القسري.وفي إحاطة إعلامية دورية أمس الأربعاء، قال كبير المساعدين في مجلس الوزراء الياباني "هيروكازو ماتسونو" إنه لن يعلق على كل إجراء أو تصريح يصدر من سيول، وذلك عندما سُئل عن اجتماع وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" يوم الثلاثاء مع الضحايا وأسرهم.وأوضح "ماتسونو" أن المناقشات الثنائية مستمرة، حيث أكد الجانبان التزامهما بحل القضايا العالقة في القمة التي عُقدت في نوفمبر الماضي.ومن ناحية أخرى، نقلت وسائل الإعلام اليابانية عن خطاب الرئيس "يون صوك يول" بمناسبة يوم حركة الاستقلال في الأول من مارس، وركزت على وصفه لليابان بأنها "دولة شريكة".