نمو الاقتصاد الكوري يقل عن متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

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أظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل نموا أقل من متوسط نمو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.4% ليسجل نموا سلبيا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2020.وكانت هذه القيمة أقل من متوسط النمو لدول المنظمة البالغ 0.3%. كما تمثل خامس أقل نسبة نمو بين دول المنظمة البالغ عددها 29 دولة.وأظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية كانت إحدى 10 دول في المنظمة تشهد نموا سلبيا في الربع الأخير من العام الماضي.وبوجه عام، سجل الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 2.6% في عام 2022، وهو أيضا أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 2.9%.وتعد هذه هي المرة الثالثة، والمرة الثانية على التوالي، التي تسجل فيها كوريا الجنوبية نسبة نمو تقل عن متوسط دول المنظمة منذ أن أصبحت عضوا فيها في عام 1996. وكانت السنوات الأخرى التي انخفض فيها نمو الاقتصاد الكوري عن متوسط دول المنظمة هي 2021 و1998.