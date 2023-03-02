كوريا الجنوبية تسجل عجزا تجاريا للشهر الثاني عشر على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا للشهر الثاني عشر على التوالي في فبراير، حيث شهدت الصادرات الكورية نموا سلبيا للشهر الخامس على التوالي.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة يوم الأربعاء، تراجعت الصادرات الخارجية للبلاد بنسبة 7.5% على أساس سنوي إلى 50.1 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 55.4 مليار دولار، لتسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا قدره 5.3 مليار دولار في فبراير.وكانت آخر مرة سجلت فيها كوريا الجنوبية عجزا تجاريا لمدة تزيد عن 12 شهرا قبل حوالي 25 عاما، عندما سجلت عجزا تجاريا بين يناير 1995 ومايو 1997.وقد شهدت الصادرات انخفاضا مستمرا منذ أكتوبر الماضي، حيث تشهد صناعات أشباه الموصلات تدهورا في ظروف العمل، وسط مؤشرات على حدوث ركود اقتصادي عالمي.وتراجعت صادرات أشباه الموصلات بأكثر من 42% على أساس سنوي في فبراير، مسجلة انخفاضا للشهر السابع على التوالي.