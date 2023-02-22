اليابان تصف كوريا بالجار المهم بعد خطاب الرئيس يون في يوم حركة الاستقلال

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة اليابانية إن كوريا الجنوبية "بلد جار مهم" يجب على اليابان التعاون معه لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع الدولي.وفي إحاطة إعلامية دورية أمس الأربعاء، علق كبير المساعدين بمجلس الوزراء الياباني "هيروكازو ماتسونو" على خطاب الرئيس "يون صوك يول" في يوم حركة الاستقلال في الأول من مارس، حيث وصف "يون" اليابان بأنها "شريكة" لكوريا في القيم العالمية وتتعاون معها في الأمن والاقتصاد والقضايا العالمية.وقال "ماتسونو" إن طوكيو ستتواصل مع سيول لتحسين العلاقات الثنائية وتطويرها على أساس العلاقات الودية والتعاونية التي أقامها الجانبان منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية.وفي خطاب الأربعاء، قال "يون" إن اليابان تحولت من "معتدٍ عسكري" في الماضي إلى "شريكة" لكوريا الجنوبية في القيم العالمية.وأشادت وسائل الإعلام اليابانية بتركيز "يون" في خطابه على العلاقات "التي تركز على المستقبل" بين البلدين.