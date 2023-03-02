الولايات المتحدة تؤكد دعمها لرؤية كوريا للعلاقات التعاونية مع اليابان

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تدعم رؤية الرئيس "يون صوك يول" للعلاقات التعاونية بين كوريا الجنوبية واليابان.وأصدر المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" هذا الموقف في مؤتمر صحفي عندما طُلب منه التعليق على خطاب "يون" في يوم حركة الاستقلال في الأول من مارس، والذي وصف فيه الرئيس اليابان بأنها "شريكة لكوريا الجنوبية في القيم العالمية".وقال "برايس" إن "يون" صاغ رؤية لعلاقة تعاونية تركز على المستقبل مع اليابان بناءً على القيم المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم هذه الرؤية بقوة.وأضاف المتحدث أن واشنطن تعتقد أن التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الثلاث في القرن الحادي والعشرين.وقال "برايس" أيضا إن الولايات المتحدة تقدر جهود الرئيس "يون" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" خلال الأشهر الأخيرة لتحسين العلاقات الثنائية. وأضاف أن الولايات المتحدة أوصت سيول وطوكيو بالعمل معا لحل مشاكلهما التاريخية بطريقة تعزز التعافي والمصالحة.