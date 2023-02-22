واشنطن تضيف المزيد من الكيانات والأشخاص لقائمة العقوبات ضد كوريا الشمالية

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 3 كيانات وشخصين في تهم تتعلق بتوليد إيرادات غير قانونية لحكومة كوريا الشمالية وحزبها.وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء إن العقوبات تستهدف الشبكات العالمية غير المشروعة التي تدر عائدات للنظام الكوري الشمالي من أجل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة.وقرر المكتب معاقبة شركة "تشيل سونغ" للتجارة وشركة "كوريا بيك هو"، موضحا أن الحكومة الكورية الشمالية تستخدم الشركة الأولى لجمع المعلومات وكسب العملات الأجنبية، بينما ولدت الشركة الثانية أموالا للنظام منذ الثمانينيات من خلال إجراء مشروعات فنية ومشروعات إنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وكان الكيان الثالث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد تم إنشاؤه من قبل الشخصين الخاضعين للعقوبات، وهما "هوانغ كيل سو" و"باك هوا سونغ"، اللذان استخدما الشركة لزيادة إيرادات الحكومة الكورية الشمالية من خلال مشروعات البناء.وبموجب العقوبات، سيتم حظر التعامل مع تلك الكيانات والأفراد ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في الولايات المتحدة.وتأتي العقوبات الأخيرة بعد حوالي أسبوعين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هوا صونغ 15".