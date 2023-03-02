السلطات البريطانية توافق على اندماج الخطوط الجوية الكورية مع آسيانا

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وافقت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية على الاندماج المقرر بين شركة الخطوط الجوية الكورية، "كوريان إير"، وشركة "آسيانا".وأعلنت الهيئة أمس الأربعاء أنها وافقت على الاندماج بعد مراجعة الاقتراح المقدم من شركة الخطوط الجوية الكورية للتخفيف من التراجع الكبير في المنافسة في خدمات نقل الركاب والبضائع.وقدرت الهيئة أن التعهدات التي قدمتها الشركة تعد "علاجات مناسبة" للمخاوف الناشئة عن انفراد الشركتين بالطيران بين مطار "إنتشون" في سيول ومطار "هيثرو" في لندن.وبموجب إطار عمل جديد، ستسمح الشركة بعد الاندماج للشركات المنافسة بالوصول إلى ذلك المسار من خلال تخصيص الأماكن السبعة المتاحة في المسار والتي تحتفظ بها حاليا شركة آسيانا.وما زال قرار الاندماج قيد الدراسة في الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربي.وقال مسؤول في الشركة إن الشركة ستتعاون مع الجهات المنظمة الثلاث لإكمال الاندماج في أقرب وقت ممكن.