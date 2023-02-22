إعادة تقديم مشروع قانون للكونغرس حول السلام في شبه الجزيرة الكورية

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أعادت مجموعة من نواب الكونغرس الأمريكي تقديم مشروع قانون يدعو إلى بذل جهود دبلوماسية للإعلان رسميا عن إنهاء الحرب الكورية وتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.وقال عضو الكونغرس "براد شيرمان"، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، في مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الأربعاء، إنه قام و19 نائبا آخر، بإعادة تقديم "قانون السلام في شبه الجزيرة الكورية".وقال "شيرمان" إن استمرار حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية لا يخدم مصالح الولايات المتحدة ولا مواطنيها الذين لديهم أقارب في كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.ويدعو مشروع القانون المقدم من نواب من الحزبين إلى بذل جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب الكورية رسميا، ودعم الالتزامات التي تم التعهد بها في "بان مون جوم"، والتي تتطلب من وزارة الخارجية الأمريكية وضع خريطة طريقة واضحة لتحقيق اتفاق للسلام الدائم في المنطقة.ويطلب مشروع القانون أيضا من وزير الخارجية إجراء مراجعة كاملة للقيود على المواطنين الأمريكيين للسفر إلى كوريا الشمالية، كما يدعو إلى إنشاء مكاتب اتصال بين البلدين.وقد تم تقديم مشروع القانون لأول مرة في عام 2021، ولكن تم إلغاؤه مع انتهاء الجلسة السابقة لمجلس النواب.