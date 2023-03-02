ارتفاع الناتج الصناعي الكوري في يناير لأول مرة منذ 4 أشهر

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ارتفع الناتج الصناعي الكوري للمرة الأولى منذ 4 أشهر في يناير، لكن الاستهلاك انخفض للشهر الثالث على التوالي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكورية اليوم الخميس إن مؤشر الناتج الصناعي العام للبلاد سجل 109.7 نقطة في يناير، بزيادة 0.5%عن قيمته في ديسمبر، والذي ظل ثابتا بعد انخفاضه في الشهرين السابقين.لكن مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشرا رئيسيا لمستوى الاستهلاك، تراجعت بنسبة 2.1% في يناير، وبذلك استمر انخفاضها لثلاثة أشهر متتالية منذ نوفمبر.كما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 1.4% على أساس شهري.وانخفض المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.4 نقطة على أساس شهري في يناير، ليستمر في التراجع للشهر الرابع على التوالي.كما انخفض المؤشر الرائد المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، للشهر السابع على التوالي، حيث تراجع بمقدار 0.3 نقطة، ليسجل 98.5 نقطة.