الرئيس يون يصدق على مشروع تعديل النظام الحكومي

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صدق الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم على مشروع تعديل قانون النظام الحكومي الذي يتضمن الارتقاء بهيئة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين إلى وزارة، وإنشاء هيئة جديدة لشؤون الكوريين المقيمين في الخارج.وصرح المكتب الرئاسي بأن الرئيس سيقيم مراسم تذكارية اليوم في مقر الرئاسة بحضور حوالي 50 شخصا من ذوي الصلة، بمن في ذلك بعض الذين ساهموا في الاستقلال الوطني وتحقيق الديمقراطية في البلاد.وأوضح المكتب الرئاسي أن هذه هي المرة الأولى التي يصدق فيها الرئيس مباشرة على مشروع قانون جديد بعد أن ظل يصدر تصديقات إلكترونية على مثل تلك المشروعات، وقد جاء ذلك بناء على إيمان الرئيس يون بضرورة إبداء الاحترام للذين كرسوا جهودهم من أجل الوطن على نحو لائق.وبهذا يكون قد تمت ترقية هيئة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين إلى وزارة بعد مرور 62 عاما على تأسيسها في عام 1961، كما تم إنشاء هيئة جديدة لشؤون الكوريين المقيمين في الخارج من أجل تعزيز الدعم المقدم لهم من خلال تكامل وظائف السياسات ذات الصلة في وزارة الخارجية وصندوق الكوريين المقيمين في الخارج.