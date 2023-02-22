محادثات كورية هندية على مستوى نائب وزير

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صرحت وزارة الخارجية الكورية بأن نائب الوزير "لي دو هون" الذي يزور الهند حاليا لحضور اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، قد عقد مباحثات مع نظيره الهندي "سوراب كومار"، حيث اتفق الجانبان على تطوير علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، إلى جانب تعزيز التبادلات رفيعة المستوى.وقدم نائب الوزير الكوري تهنئة للهند لتوليها رئاسة مجموعة العشرين، معربا عن نية كوريا التعاون الفعال في إنجاح مهمة الهند.كما أكد بصفة خاصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الهند التي تمتلك إمكانات هائلة في مجال التجارة والاستثمار وشبكة التوريد والبنية التحتية، وطالب بتخفيف الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية هناك.ومن جانبه، أشار نائب الوزير الهندي إلى التقدم المستمر في التعاون الكوري الهندي في مختلف المجالات المتجهة نحو المستقبل بما في ذلك العلوم والتقنيات المتقدمة وصناعة الدفاع إلى جانب الشؤون السياسية والاقتصادية، متطلعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المستقبل أيضا.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الجانبين اتفقا على ضرورة الاستجابة الموحدة والصارمة من جانب المجتمع الدولي للتهديدات الكورية الشمالية غير المسبوقة.