الزعيم الكوري الشمالي يشدد على ضرورة تحقيق الهدف الغذائي لهذا العام

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شدد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" على ضرورة تحقيق هدف الإنتاج الزراعي لهذا العام.جاء ذلك في مؤتمر عام لحزب العمال الحاكم عقد في وسط الأزمة الغذائية الطاحنة التي تعاني منها كوريا الشمالية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير نشرته اليوم إن كيم دعا خلال الاجتماع الموسع للمؤتمر العام السابع للجنة المركزية الثامنة التابعة للحزب، والذي عقد في الفترة من 26 فبراير وحتى الأول من مارس، إلى تحقيق هدف التنمية الزراعية لهذا العام من أجل الاحترام الذاتي للبلاد وتحقيق رفاهية الشعب.وكانت كوريا الشمالية قد وضعت هدف إنتاج الحبوب الغذائية على رأس قائمة تشمل 12 هدفا مهما ينبغي عليها تحقيقها في غضون هذا العام في مجال الاقتصاد، وذلك خلال أعمال المؤتمر الشامل السابع الذي عقد في نهاية العام الماضي.كما شدد الزعيم الكوري الشمالي على ضرورة تركيز كل المزارع على رفع إنتاجية المحاصيل الغذائية ضمن المبادئ المهمة لترشيد الزراعة. وأشار في هذا الصدد إلى تعزيز شبكات الري، وتوزيع آلات زراعية جديدة وفعالة، واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية وتوسيع الأراضي القائمة، كوسائل ملموسة لزيادة الإنتاج الزراعي، وطلب من اللجنة الزراعية ومعهد أبحاث الزراعة ومكتب الأرصاد الجوية القيام بأدوارها ذات الصلة.وأضاف أنه من الضروري استكشاف العناصر السلبية المؤثرة على التقدم الزراعي والتخلص منها، من أجل استقرار وتطوير الإنتاج الزراعي خلال السنوات القليلة القادمة، وتثبيت الأسس السياسية والفكرية والمادية والتكنولوجية للمناطق الريفية.